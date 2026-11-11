МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Польшу

Москва11 ноя Вести.МИД России вновь рекомендовал гражданам РФ отказаться от поездок в Польшу без крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова на брифинге.

Мы вновь напоминаем о рекомендации Министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать подчеркнула дипломат

Захарова добавила, что россиянам, уже находящимся на территории Польши, в случае чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной консульской помощи следует обращаться в посольство РФ в Варшаве по телефону горячей линии.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания участников агентурной сети военной разведки Польши, собиравших сведения о военных объектах в Калининградской области. В результате операции задержаны два агента службы военной разведки Министерства национальной обороны и польского агентства внутренней безопасности.

Комментируя задержание польских граждан за шпионаж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношений России с Польшей и Евросоюзом в целом фактически нет, из-за чего их сложно чем-либо усложнить.