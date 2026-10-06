Страны Запада молчат об ущербе, который наносят Черному морю атаки ВСУ

МИД РФ: Запад замалчивает ущерб экологии Черного моря от атак ВСУ Страны Запада молчат об ущербе, который наносят Черному морю атаки ВСУ

Москва6 окт Вести.Запад предпочитает молчать о вреде экологии в результате атак ВСУ на суда в Черном море. Об этом заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко.

Такую позицию Запада он объяснил тем, что там считают приемлемыми любые методы, направленные против России.

Молчание западных стран вполне закономерно. По их мнению, в борьбе с Россией все меры хороши сказал посол РИА Новости

По его словам, в своем стремлении нанести стратегическое поражение РФ страны Запада не задумываются о последствиях для экологии Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ целенаправленно наносили удары по российским судам, перевозившим мирные грузы. По его словам, за время вооруженного конфликта были повреждены более сотни кораблей.