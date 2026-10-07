В МИД РФ рассказали, как киевский режим клянчит деньги МИД РФ: Киев клянчит деньги, обвиняя Россию в ущербе экологии

Москва7 окт Вести.Киев в очередной раз клянчит деньги, заявляя о намерении требовать компенсацию за якобы нанесенный природе Украины ущерб в результате СВО. Об этом сообщил посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что киевский режим использует любой повод, чтобы просить финансирование.

Было бы странно, если бы он обошел сюжет охраны окружающей среды стороной сказал Кононученко

Он напомнил, что в Киеве не задумывались об экологическом ущербе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят Крыму и Донбассу с 2014 года.

Ранее Кононученко подчеркнул, что Запад предпочитает молчать о вреде экологии в результате атак ВСУ на суда в Черном море. Он уточнил, что в своем стремлении нанести стратегическое поражение Москве страны Запада не задумываются о последствиях для экологии.