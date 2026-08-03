Москва3 авгВести.Запад начинает понимать только когда есть четкое обозначение силы с использованием военных возможностей. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он прокомментировал удары российской армии по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Это хорошее начинание. Они (страны Запада. – Прим. ред.) начинают понимать только тогда, когда есть превосходство в силе. Когда есть жесткое четкое обозначение позиции с использованием всех военных возможностей. Одесса, семь портов, после развала ими же разваленной зерновой сделки в Одессу зашло около девяти тысяч судов. Что они привезли? Да Бог его знает…подчеркнул Мирошник
Ранее Мирошник рассказал о схеме Запада по сокрытию правды о преступлениях ВСУ.