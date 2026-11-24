МИД России вручил ноту временно поверенному в делах Латвии МИД России вызвал на ковер временно поверенного в делах Латвии

Москва24 ноя Вести.МИД России вызвал 23 ноября временную поверенную в делах Латвии в Москве Рамону Красовску, говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.

Как отмечается, Красовска была вызвана в связи с "ультимативным требованием Латвии прекратить трудовые отношения с на месте принятыми сотрудниками Отдела социального обеспечения (ОСО) при консульском отделе Посольства России в Риге".

Латвийскому дипломату суть ряда проблем, возникающих при таком решении властей прибалтийской страны. Как отмечается, ключевая проблема заключается в невозможности продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с соглашением между правительствами России и Латвиипо вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года.

В ходе встречи была вручена соответствующая нота с развернутыми инициативами российской стороны относительно возобновления переговоров по вопросам трудоустройства в посольство Латвии в Москве на месте принятого персонала в строгом соответствии с российским законодательством говорится в заявлении

В ведомстве отметили, что распоряжения латвийских властей делает "невозможным дальнейшее функционирование предусмотренного документом механизма и приведет к серьезным препятствиям при выполнении обязательств перед проживающими в Латвии почти шестью тысячами военных пенсионеров и членами их семей , среди которых как российские, так и латвийские граждане".

Официальной Риге адресован призыв оценить гуманитарные последствия требуемого ею шага с учётом того, что для многих из получателей пенсия является единственным источником дохода, и не допустить возникновения серьёзных социальных проблем для повседневной жизни пожилых людей, являющихся одной из наиболее уязвимых групп населения подытожили в МИД РФ

Ранее 21 ноября премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти страны не намерены нормализировать взаимоотношения с Россией даже в случае завершения конфликта на Украине.