Москва11 ноя Вести.Южная Корея продолжит оказывать поддержку Украине, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщает МИД Южной Кореи.

Министр Чо Хён отметил, что правительство неизменно придерживается принципиальной позиции по оказанию помощи Украине в качестве ответственного члена международного сообщества и продолжит рассматривать предложения о гуманитарной помощи и восстановлении Украины отмечает МИД Южной Кореи

Чо Хён и Сибига провели переговоры и обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по обстановке на Корейском полуострове и Украине.