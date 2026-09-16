Москва16 сен Вести.Актер Михаил Боярский назвал печальным событием уход из жизни заслуженной артистки РСФСР, звезды сериала "Место встречи изменить нельзя" Натальи Даниловой, также известной озвучиванием в мультфильмах героинь со скрипучим голосом. Его слова приводит издание NEWS.ru.

[Данилова снималась в фильме] "Место встречи изменить нельзя". Она же еще молодая была. Печальное событие сказал журналистам Боярский

Актриса Наталья Данилова ушла из жизни 8 сентября в Петербурге, не дожив меньше месяца до 71-летия. В Театре им. В. Ф. Комиссаржевской рассказали, что ее последней работой там стала роль Иды в спектакле "С тобой и без тебя".

Наталья Данилова – советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Дебютировала в кино еще подростком - в возрасте 13 лет снялась в картине режиссера Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля". В 1976 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (Российский государственный институт сценических искусств).

Наиболее известные роли в кино – Варвара Синичкина в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" и княгиня Вольская в телефильме Михаила Швейцера "Маленькие трагедии".

Кроме того, актриса озвучила множество мультфильмов и кинокартин, подарив героиням знаменитый скрипучий голос. Ее голосом говорят бабушка Любавы и другие героини в мультфильмах про богатырей, включая проект "Алеша Попович и Тугарин Змей"; колдунья из "Карлика Носа"; Вильгельмина из мультфильма "Атлантида. Затерянный мир"; Роз из "Корпорации монстров" и "Университета монстров".