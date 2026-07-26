Москва26 июл Вести.У стран западного блока, которые входят в поддерживающую конфликт на Украине "коалицию желающих", единственное намерение – уничтожить Россию. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

"Коалиция желающих", единственное желание которой уничтожить Россию, в упор не замечает ни убийства спящих подростков в общежитии, ни расстрел автобусов с гражданскими лицами сказал Михалков

Режиссер отметил, что представители стран западного блока готовы чествовать главу киевского режима Владимира Зеленского, вопреки его причастности к преступлениям.

Посмотрите, как эта коалиция преступников рукоплещет зловещей пустоте, господину никто Владимиру Зеленскому. Несмотря на невообразимо толстые подошвы, которые он носит, чтобы казаться выше, он навсегда останется мелким, злобным, лживым бесом, погубившим свою прекрасную страну. Он распродал англосаксам ресурсы своей страны, допустил нацизм в своей стране и с почестями коленопреклонно перезахоранивал бандеровских убийц, виновных в чудовищной Волынской резне. И сегодня Зеленский тоже погубил тысячи жизней своих сограждан. Полстраны стоит в кладбищах, которые из-за коррупции и жадности размывает первым же дождем добавил Михалков

Ранее появилась информация, что Лондон принял от Парижа командование многонациональными силами, также известными как "коалиция желающих". В британском Минобороны заявили, что эти миротворческие войска могут быть направлены на Украину в случае прекращения конфликта.