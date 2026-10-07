Михалков: украинцев начали готовить к конфликту с Россией с 1991 года

Михалков рассказал, когда украинцев начали готовить к войне с Россией Михалков: украинцев начали готовить к конфликту с Россией с 1991 года

Москва7 окт Вести.Украинцев начали готовить к конфликту с Россией еще в 1991 году. Об этом в беседе с RT заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

По его словам, если бы специальная военная операция не началась, Украина напала бы на Россию в марте 2022 года.

С 1991 года в военкоматах Украины вызывались люди призывного возраста... до 50 лет, и они подписывали бумагу о том, что в случае чего они готовы воевать с Россией. В 1991 году! То есть все это, что потом вылилось в восьмилетнюю бомбежку Донбасса сказал Михалков

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что украинские власти готовили детей к войне с Россией, в том числе через переписывание учебников по истории.