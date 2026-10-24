Москва24 октВести.Милитаризация Европы, как показывает исторический опыт, закончится для нее катастрофой, заявило бельгийское издание Rapporteur.
Журналисты отметили, что канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время все больше склоняется к необходимости выпуска новых еврооблигаций для финансирования Украины.
Более того, замечает Rapporteur, лидеры Евросоюза все больше смещают приоритеты в пользу расходов на военные нужды.
Столь явный приоритет военных расходов не просто политически контрпродуктивен… Это также вызывает опасения с исторической точки зрения. Европа ведь уже сталкивалась с подобным безудержным экономическим милитаризмом. И Мерц должен знать, что он неизменно заканчивается катастрофойговорится в публикации
Ранее эксперт Павел Селезнев заявил ИС "Вести", что чем дольше Евросоюз будет спонсировать киевский режим, тем больше в странах объединения будет нарастать возмущение. Он подчеркнул, что текущий курс Брюсселя несовместим с интересами населения ЕС.