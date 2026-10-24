Rapporteur: курс ЕС на милитаризацию закончится для него катастрофой

Милитаризация Европы закончится для нее катастрофой, заявили в Бельгии Rapporteur: курс ЕС на милитаризацию закончится для него катастрофой

Москва24 окт Вести.Милитаризация Европы, как показывает исторический опыт, закончится для нее катастрофой, заявило бельгийское издание Rapporteur.

Журналисты отметили, что канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время все больше склоняется к необходимости выпуска новых еврооблигаций для финансирования Украины.

Более того, замечает Rapporteur, лидеры Евросоюза все больше смещают приоритеты в пользу расходов на военные нужды.

Столь явный приоритет военных расходов не просто политически контрпродуктивен… Это также вызывает опасения с исторической точки зрения. Европа ведь уже сталкивалась с подобным безудержным экономическим милитаризмом. И Мерц должен знать, что он неизменно заканчивается катастрофой говорится в публикации

Ранее эксперт Павел Селезнев заявил ИС "Вести", что чем дольше Евросоюз будет спонсировать киевский режим, тем больше в странах объединения будет нарастать возмущение. Он подчеркнул, что текущий курс Брюсселя несовместим с интересами населения ЕС.