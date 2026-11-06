Москва6 нояВести.Сооснователь компании Higgsfield, производящей видеоролики при помощи искусственного интеллекта, миллиардер Александр Машрабов получил гражданство Казахстана. Об этом в соцсетях написал вице-премьер и министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.
В Казахстане на одного миллиардера большенаписал чиновник и выложил фото с новоиспеченным гражданином и его паспортом
Правда, по казахстанским законам двойное гражданство запрещено, так что Машрабову придется лишиться гражданства других стран. Как это отразится на российском статусе миллиардера, пока непонятно.
По оценкам Forbes, доля Александра Машрабова в компании Higgsfield оценивается в 5,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян против использования ИИ при переписке в соцсетях.