Миллиардер Александр Нашрабов стал гражданином Казахстана Сооснователь Higgsfield миллиардер Машрабов стал гражданином Казахстана

Москва6 ноя Вести.Сооснователь компании Higgsfield, производящей видеоролики при помощи искусственного интеллекта, миллиардер Александр Машрабов получил гражданство Казахстана. Об этом в соцсетях написал вице-премьер и министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.

В Казахстане на одного миллиардера больше написал чиновник и выложил фото с новоиспеченным гражданином и его паспортом

Правда, по казахстанским законам двойное гражданство запрещено, так что Машрабову придется лишиться гражданства других стран. Как это отразится на российском статусе миллиардера, пока непонятно.

По оценкам Forbes, доля Александра Машрабова в компании Higgsfield оценивается в 5,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян против использования ИИ при переписке в соцсетях.