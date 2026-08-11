Милонов рассказал, что убивал противников на СВО и получил орден Мужества

Милонов заявил, что уничтожал врагов в зоне СВО Милонов рассказал, что убивал противников на СВО и получил орден Мужества

Москва11 авг Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что во время участия в спецоперации на Украине служил старшим наводчиком пушки МТ-12 "Рапира", которая уничтожала живую силу и технику неприятеля. За это, по словам политика, его наградили орденом Мужества.

"Рапира" стреляет на 6–7 километров. Орудие располагалось в нескольких километрах от передовой, поделился Милонов.

Поэтому задача пушки — уничтожать живую силу и технику противника. Если бы я не уничтожал, то за что бы мне давали [награду]? Ничего. Не заслужил бы ничего рассказал депутат в интервью YouTube-блогеру Амирану Сардарову

По словам Милонова, уничтожать врага — это долг военного, поэтому ему не сложно жить с этим фактом.

Ранее Милонов призвал активно интегрировать ветеранов СВО в обычную жизнь.