Москва11 авгВести.Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что во время участия в спецоперации на Украине служил старшим наводчиком пушки МТ-12 "Рапира", которая уничтожала живую силу и технику неприятеля. За это, по словам политика, его наградили орденом Мужества.
"Рапира" стреляет на 6–7 километров. Орудие располагалось в нескольких километрах от передовой, поделился Милонов.
Поэтому задача пушки — уничтожать живую силу и технику противника. Если бы я не уничтожал, то за что бы мне давали [награду]? Ничего. Не заслужил бы ничегорассказал депутат в интервью YouTube-блогеру Амирану Сардарову
По словам Милонова, уничтожать врага — это долг военного, поэтому ему не сложно жить с этим фактом.
Ранее Милонов призвал активно интегрировать ветеранов СВО в обычную жизнь.