Москва27 ноя Вести.Минэкономразвития России готовит законопроект о легализации жилья, сдаваемого с посуточной или почасовой оплатой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подготавливаются изменения в законодательство, предусматривающие государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой заявили в пресс-службе

По данным Минэкономразвития, в последние годы растет спрос на услуги краткосрочного размещения, которые при этом формально не относятся к официальным средствам размещения. Дополнительным фактором стало развитие цифровых платформ для объявлений, из-за чего сегмент краткосрочной аренды нежилых помещений начал активно расширяться.

В ведомстве отметили, что сейчас в этой сфере нет единых требований к качеству услуг. Кроме того, возникают сложности с налогообложением и статистическим учетом такой деятельности.

В Минэкономразвития считают, что специальный реестр станет ключевым элементом правового регулирования этого сегмента. Он должен помочь обеспечить качество и безопасность услуг, защитить права потребителей и сделать деятельность участников рынка более прозрачной.

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