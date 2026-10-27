Минэнерго России и Белоруссии подписали правила единого энергорынка Минэнерго РФ и Белоруссии подписали правила единого энергорынка

Москва27 окт Вести.Министерства энергетики России и Белоруссии подписали соглашение об утверждении правил функционирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Подписание состоялось на полях Белорусского энергетического и экологического форума.

Все бюрократические процедуры завершены. Определены операторы, определен порядок. Со следующего года начинаем сказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, передает агентство БЕЛТА

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что к концу 2026 года взаимный оборот товаров и услуг между Москвой и Минском может перешагнуть отметку в 70 миллиардов долларов.