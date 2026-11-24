Министр обороны Украины пожаловался на темпы производства Россией ракет Глава Минобороны Украины Хмара: РФ производит 1 баллистическую ракету за 5 часов

Москва24 ноя Вести.Россия располагает производственными мощностями для того, чтобы сейчас выпускать по одной баллистической ракете за пять часов, а также стремится ускорить этот темп.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе выступления на парламентской ассамблее НАТО в Берлине, сообщил портал Business Insider.

Каждые пять часов (Россия – прим. ред.) производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп сказал Хмара

По его утверждению, за минувший месяц российские военные запустили по территории Украины 153 баллистические ракеты, что негативно отражается на состоянии объектов критической инфраструктуры, в частности, на энергетической отрасли страны.

В этой связи Хмара назвал предприятия российского оборонно-промышленного комплекса "целями" для киевского режима.

22 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на то, что США не поставляют Украине даже те ракеты для систем Patriot, которые уже были оплачены европейскими союзниками Киева.

До этого Зеленский заявил, что Соединенные Штаты значительно сократили отгрузку на Украину комплексов Patriot.