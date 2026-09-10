Глава Минторга Индии Гоял пошутил о съемках Алиханова в болливудском фильме

Министр торговли Индии в шутку предложил Алиханову сняться в болливудском фильме Глава Минторга Индии Гоял пошутил о съемках Алиханова в болливудском фильме

Москва10 сен Вести.Глава Минпромторга Индии Пиюш Гоял в шутку предложил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову поучаствовать в съемках болливудского фильма.

В ходе выступления на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Индия" Гоял рассказал, что Алиханов является его другом, коллегой и блестящим министром.

Я говорил господину Алиханову, что он, вероятно, выбрал не ту профессию. Нам следует расширять сотрудничество в аудиовизуальной сфере, и, возможно, совсем скоро мы увидим его в главной роли в болливудском фильме сказал индийский министр

Глава российского Минпромторга позитивно отреагировал на шутку и посмеялся в ответ.

Ранее председатель российской части Делового совета объединения БРИКС, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил информационной службе "Вести", что Россия с начала года нарастила экспорт удобрений в Индию на 20%.