Министр транспорта Испании заявил, что уйти в отставку - не в его характере

Министр транспорта Испании исключил возможность своей отставки Министр транспорта Испании заявил, что уйти в отставку - не в его характере

Москва30 окт Вести.Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте провел пресс-конференцию, посвященную последним событиям в расследовании железнодорожной катастрофы в Толедо. Он отверг возможность отставки и заявил, что берет ответственность на себя.

Утром 28 октября в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. В составах находились в общей сложности более 540 пассажиров. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. В результате трагедии погибли не менее 69 человек.

Это вторая железнодорожная трагедия в этом году, пишет газета El Pais.

Выступление министра состоялось через час после того, как премьер-министр Педро Санчес признал, что "доверие к системе высокоскоростных железных дорог подорвано" и что правительство обязано предложить решения.

Пуэнте начал свое выступление с призыва взять на себя ответственность и опроверг обвинения в перекладывании вины на сотрудников железнодорожной системы.

Я не собираюсь использовать ни одного работника в качестве щита заявил министр, защищая строгий и соразмерный подход к расследованию

В этом контексте, отвечая на вопрос о возможной отставке, он подтвердил, что разделяет обеспокоенность Санчеса по поводу двух подобных аварий менее чем за год, но добавил, что "уйти было бы проще всего", что это не в его характере, что правительство от него этого не требует, что его способ проявить ответственность — "принять удар в лицо".

Пуэнте неоднократно настаивал на том, что он рассмотрит возможность ухода в отставку только в том случае, если президент сочтет его препятствием.

Я очень маленькая фигура в политическом проекте, частью которого являюсь, и сейчас моя задача — исправить выявленные ошибки и восстановить доверие общественности к железной дороге заявил он

В своем заявлении Оскар Пуэнте представил сбой в системе связи LZB как технический инцидент, подпадающий под действие железнодорожных протоколов и относительно распространенный. Хотя причины сбоя компьютера и его возможная связь с аварией все еще расследуются, министр отметил, что подобные перебои в передаче данных происходят часто. По официальным данным, в 2016 году было зафиксировано 170 инцидентов — и остаются в пределах параметров, наблюдаемых в Европе в последние годы, сообщает El Pais.