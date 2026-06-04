Москва4 июн Вести.Министерство обороны опубликовало кадры освобождения села Комсомольское в Запорожской области. Как пояснили в ведомстве, выбить врага из населенного пункта удалось силами группировки войск "Восток".

В ходе штурма были ликвидированы до роты боевиков ВСУ, это около 90 человек. Кроме того, подбиты 6 вражеских бронемашин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, 35 тяжелых беспилотников-гексакоптеров и 5 наземных дронов.

Военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника. В ходе продолжительных боев мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений отметили в Минобороны

Российские военные подчеркнули, что освобождение Комсомольского улучшает тактическое положение Вооруженных сил РФ и позволяет дальше развивать наступление в этом направлении.

Ранее Минобороны опубликовало видео удара по солнечной электростанции в Днепропетровской области. В ведомстве пояснили, что это энергетический объект обслуживал ВСУ.