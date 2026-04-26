Москва26 апр Вести.Устроивший 25 апреля стрельбу в Вашингтоне мужчина легально приобрел огнестрельное оружие и владел им последние несколько лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Тодд Бланш.

Согласно предварительным сведениям, кажется, что он купил эти единицы оружия в последние пару лет и, предположительно, законно заявил он в интервью телеканалу CNN

Ранее сообщалось, что при задержании у подозреваемого было обнаружено несколько видов оружия. По данным полиции американской столицы, злоумышленник имел при себе дробовик, пистолет, а также несколько ножей.

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в США на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал американский президент. В результате произошедшего был ранен офицер Секретной службы. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен - учитель из Калифорнии.