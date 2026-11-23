Миронов: решения саммита в Шэньчжэне стали ударом по режиму Зеленского Миронов: решения саммита РФ, США и Китая стали ударом по режиму Зеленского

Москва23 ноя Вести.Решения саммита РФ, США и Китая стали ударом по режиму Зеленского. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Это был мощный саммит. А решения, которые были там согласованы, четыре пункта — это мощный удар по глобалистам и режиму Зеленского сказал он

В частности, пояснил он, в декларации, подписанной в Шэньчжэне, говорится о необходимости реформы Организации Объединенных Наций.

Здесь нужно расширять состав Совета Безопасности ООН. И такие принципы, как, например, принцип самоопределения наций, благодаря которому крымчане и жители Новороссии вернулись в Россию, должен быть главенствующим. И этот пункт - действительно удар по глобалистам и как раз в пользу многополярного мира заявил парламентарий

Следующий пункт декларации касается продуктов нефтепереработки. По мнению Миронова, это удар по тем, кто боролся с так называемым глобальным потеплением, навязывая глобалистскую политику.

Третий пункт декларации - осуждение таких структур, как Международный уголовный суд.

Это тоже очень мощный удар по глобалистам. И также не могу не сказать по поводу необходимости сдерживания ядерных вооружений. Мечты господина Зеленского об обладании ядерным оружием не сбудутся, а ждет его очень плохая судьба, я в этом нисколько не сомневаюсь. Поэтому это мощный был саммит, я результатом очень доволен подчеркнул политик

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