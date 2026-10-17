Москва17 окт Вести.Россия, Соединенные Штаты и народ Украины заинтересованы в устранении главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Лидер киевского режима Зеленский превратился в символ не только русофобов, но и антитрампистов в Европе. Его устранение отвечает интересам и США, и РФ, и народа Украины отметил Миронов

Парламентарий подчеркнул, что киевский режим и его лидер являются угрозой не только для нашей страны, но и для глобальной безопасности. Он выразил уверенность, что Зеленский, "его хунта и их европейские хозяева" не хотят мира с Россией.

Депутат добавил, что устранение Зеленского и ликвидация его режима является необходимым условием для достижения мира.

Словами сейчас никого не запугать и переубедить. Надо не просто давить на нацистскую гадину, надо ее раздавить! А для начала - перекрыть ей кислород, что вполне по силам США. Так должны поступать все, кто не на словах, а на деле хочет мира резюмировал Миронов

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что президент США Дональд Трамп отчетливо понимает, что без поддержки Вашингтона Зеленский не продержится и месяца. Косачев отметил, что Трамп не любит паразитов, и глава киевского режима раздражает главу Белого дома из-за нахлебничества.