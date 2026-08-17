Мирошник: обрезать пуповину, которая снабжает ВСУ оружием, реально Мирошни: надо обрезать пуповину, по которой Запад снабжает Киев оружием

Москва17 авг Вести.России необходимо и дальше блокировать каналы снабжения ВСУ вооружением с целью полностью перерезать их. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ИС "Вести".

По его словам, "сейчас стоит ор", как русские "посмели" заблокировать одесские порты. Но, отметил посол, время уговоров уже "кануло в лету".

Соревноваться с европейской экономикой или с глобальной экономикой Запада нам крайне тяжело. Но вот обрезать пуповину, по которой они снабжают Киев, на мой взгляд, вполне реально, и ситуация в Одесской области доказывает это. Мы должны разобрать порты, которые используются в интересах вооруженных формирований. Дальше должны прекратить передвижение по железнодорожным переходам сказал Родион Мирошник

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по четырем судам с грузами для ВСУ в Черном море.