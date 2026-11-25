Москва25 ноя Вести.Возвращать долги Западу жители Украины будут своими жизнями. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что сейчас на военную поддержку Украины Западом выделяются колоссальные денежные средства.

Я только не могу понять восторги украинских людей. Неужели кому-то непонятно, что деньги, которые сейчас выделяются, а выделяются колоссальные деньги, то есть к 45 оставшимся от предыдущего транша добавили уже 45. Теперь, значит, Зеленский просит еще 70. То есть, и в принципе сумму, которую они озвучивали, цена войны — 155 млрд долларов в год. Это колоссальные деньги, несмотря на то, что мы уже так привыкли к звучанию этих сумм. Но у каждого договора по выделению денег всегда есть обратная сторона. Всегда вот есть некий тайный пакт, который относится уже к Украине. То есть, если американцы, британцы, там, европейцы дают какие-то деньги, дают вооружение, то они попросят обратную сторону выполнить какие-то обязательства. Вот эти обязательства как раз они будут лежать на украинском народе. И украинский народ будет платить не депозитами Зеленского и Ермака, а платить они будут конкретными жизнями своих людей, которых отправят на утилизацию, которых будут убивать, которые будут умирать в окопах, вообще периодически не понимая, зачем они там оказались прокомментировал Мирошник

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинский конфликт открыл доступ к большим финансовым потокам для элиты на Украине. По его словам, многие украинцы с началом конфликта переехали в Европу, ОАЭ, а кто побогаче - на курорты в Куршевель и Монако. За ними же уехали и артисты, которые "охотятся за их кошельками".