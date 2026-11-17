Мирошник рассказал о реакции Запада на трагедию в Старобельске Мирошник: Запад возмутила не трагедия в Старобельске, а ответный удар России

Москва17 ноя Вести.Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка больше возмутила не трагедия в Старобельске, а ответный удар России по военным частям ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что верховный комиссар высказал опасения насчет эскалации конфликта после ответного удара РФ.

Когда ситуация была по Старобельску, то ключевой вопрос, который возмутил верховного комиссара по правам человека – не то, что там был убит 21 человек, юноши и девушки, очень молодые. Вот не то, что там пострадало почти 90 человек, а то, что Россия нанесла ответный удар по военным частям, которые участвовали в этом террористическом акте. Вот верховный комиссар очень возмутился, сказал: "Вы же понимаете, что вот такой силы удар, он же может спровоцировать новую эскалацию" рассказал Мирошник

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет избежать ответственности за теракт в Старобельском колледже в ЛНР.