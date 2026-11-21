Мирошник уличил Запад в двойных стандартах по отношению к митингам на Украине ТАСС: Мирошник раскритиковал Запад за разное отношение к украинским митингам

Москва21 ноя Вести.Сначала Запад "провоцировал" власти Украины, чтобы те устроили "евромайдан", а сейчас делает все, чтобы не допустить протестов внутри страны. Такую параллель в разговоре с ТАСС провел посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Протестовать можно тогда, когда позволяют… Тот же Джо Байден вспоминает, что регулярно звонил Виктору Януковичу и говорил, что нельзя ни в коем случае разгонять "майдан", "это же протест, это же люди, это же общественность, это же права человека сказал дипломат

Он отметил, что за последнее время многое изменилось и митинговавших около "тайной тюрьмы" под Киевом людей уже никто не защищает.

Я что-то не слышал, чтобы Владимиру Зеленскому позвонили из Брюсселя, Вашингтона или Лондона и сказали: "А ну-ка быстро титушек своих забрал из Борщаговки, не надо трогать этих людей, они же за правду, они же за права человека" подчеркнул Мирошник

Скандал с пыточными "тюрьмами" на Украине приобрел широкий размах 2 ноября. В этот день в Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей.