Мирошник: ответственность за гибель людей в Нижнекамске лежит на Западе

Мирошник заявил, что Запад должен осознать последствия поставок оружия Киеву Мирошник: ответственность за гибель людей в Нижнекамске лежит на Западе

Москва10 авг Вести.Ответственность за гибель мирных жителей при атаке беспилотников на Нижнекамск лежит на странах Запада, поставляющих оружие Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, западные страны должны учитывать последствия поддержки Киева и осознать, что поставки вооружений приводят к гибели мирного населения.

Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие заявил Мирошник

Он также отметил, что западные спонсоры Киева позволили украинской стороне рассчитывать на отсутствие последствий за совершаемые преступления.

Ранее Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов. Противник ударил не только по производственным объектам, но и по гражданским.