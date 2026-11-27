Zara, H&M, M&S и Celio перенаправляют заказы из Бангладеш в основном в Индию

Мировые модные бренды перенаправляют заказы из Бангладеш в Индию Zara, H&M, M&S и Celio перенаправляют заказы из Бангладеш в основном в Индию

Москва27 ноя Вести.Мировые ретейлеры модной одежды, включая Zara и H&M, в ноябре перевели почти десятую часть своих ежемесячных заказов из Бангладеш в другие азиатские производственные центры, сообщает агентство Reuters.

По словам владельцев, в период с 1 по 18 ноября бренды перенаправили заказы из Бангладеш на сумму около 254 миллионов долларов, причем большая часть из них переместилась в соседнюю Индию.

Этот сдвиг представляет собой серьезный удар по ключевому столпу экономики Бангладеш и может иметь последствия и после нынешних беспорядков говорится в статье

Лидеры отрасли заявили, что рост заработной платы, дефицит энергоносителей и политическая неопределенность ослабили преимущество низких затрат, которое помогло Бангладеш стать вторым по величине экспортером одежды в мире после Китая.

В среду Бангладеш одобрил повышение минимальной заработной платы для работников швейной промышленности на 36%, хотя это повышение оказалось самым незначительным за последние четыре десятилетия и спровоцировало новые столкновения с полицией, отмечает Reuters.

По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, протесты привели к производственным убыткам в размере более 400 миллионов долларов, при этом на отрасль приходится более 80% экспортных доходов и почти 40% рабочих мест в обрабатывающей промышленности страны.

Крупнейшим бенефициаром перенаправления заказов от Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio и других мировых брендов стала Индия, но теперь компании обращают внимание на Вьетнам, Камбоджу и Индонезию, чтобы снизить риски в цепочке поставок и повысить надежность доставки.