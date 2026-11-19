Москва19 нояВести.Российская транспортная отрасль за 9 месяцев 2026 года перевезла порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что положительная динамика отмечается почти по всем видам транспорта, отрасль продолжает показывать позитивные результаты.
По итогам девяти месяцев перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Причем положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, включая железные дороги, и водные пути, и автобусное сообщениесказал Мишустин на форуме "Транспорт России"
XX Международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым поручил кабмину уделить особое внимание вопросам поддержки семей работников транспортной отрасли.