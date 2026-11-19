Мишустин: за 9 месяцев услугами транспорта РФ воспользовались 11,5 млрд человек

Мишустин: транспортная отрасль РФ за 9 месяцев перевезла 11,5 млрд пассажиров Мишустин: за 9 месяцев услугами транспорта РФ воспользовались 11,5 млрд человек

Москва19 ноя Вести.Российская транспортная отрасль за 9 месяцев 2026 года перевезла порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что положительная динамика отмечается почти по всем видам транспорта, отрасль продолжает показывать позитивные результаты.

По итогам девяти месяцев перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Причем положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, включая железные дороги, и водные пути, и автобусное сообщение сказал Мишустин на форуме "Транспорт России"

XX Международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым поручил кабмину уделить особое внимание вопросам поддержки семей работников транспортной отрасли.