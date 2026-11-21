Митинг за отставку Мерца в Гамбурге закончился стычками с полицией Митинг требовавших отставки Мерца закончился потасовками с полицией Гамбурга

Москва21 ноя Вести.В центре Гамбурга 20 ноября прошла массовая акция протеста молодежного движения Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), участники которой требовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвиняя его в милитаризации, которая идет в ущерб социальной сфере. Митинг закончился столкновениями с полицией, передает РИА Новости.

Находившийся на месте событий корреспондент агентства сообщил, что правоохранители до позднего вечера вытесняли демонстрантов с проезжей части.

Активисты выступали за отмену воинского учета и перераспределение оборонных расходов на образование, ремонт школ и социальную помощь.

Помимо Гамбурга, пятая общегерманская школьная забастовка против возвращения обязательной службы в армии прошла еще более чем в 70 городах Германии.

Во время шествия от вокзала Даммтор в сторону Шанценфиртеля демонстранты скандировали: "Мерц должен уйти!". Некоторые из участников акции несли плакаты с каламбуром "Боль, прекратись!" (Schmerz, hör auf!), обыгрывающим фамилию канцлера.

Протестующие возлагают на Мерца ответственность за курс на милитаризацию Германии и возвращение обязательного призыва, а также критикуют сокращение социальных расходов правительством.

Помимо антивоенных требований перенаправить бюджетные средства из оборонной сферы в образование, демонстранты выкрикивали лозунги с ненормативной лексикой в адрес главы немецкого правительства.

31 октября массовые выступления, организованные Gen Z regelt, охватили более 30 городов Германии. По данным организаторов, в общей сложности в них участвовали около 120 тысяч человек.

Участвовавшая в акциях молодежь также требовала увеличить финансирование образования, снизить стоимость жизни, добиваться социальной справедливости и защищать климат, а также выступала против введения воинской обязанности. Тогда правоохранители сообщали о задержании как минимум 120 человек.

С 1 января 2026 года в Германии вступил с силу новый закон о службе в армии, согласно которому призыв остается все еще добровольным, но немцы в возрасте 18 лет должны встать на воинский учет.

Закон также допускает возврат к приостановленной в 2011 году обязательной службе, если добровольцев не хватит или ситуация с безопасностью ухудшится. В этом случае Бундестаг сможет ввести так называемую воинскую обязанность по потребности, а численность армии предлагается пополнять, в том числе, с помощью жребия.