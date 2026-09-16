Много раз приглашали: Стивен Сигал собрался в Дагестан Стивен Сигал сообщил о намерении посетить Дагестан

Москва16 сен Вести.Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал сообщил, что в ближайшее время отправится в Дагестан. Об этом он рассказал в ходе открытого диалога федерального просветительского марафона "Знание.Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, отмечает ТАСС.

Я не был (в Дагестане – прим. ред.), но меня приглашали уже много раз, и мне скоро придется туда поехать сказал актер

Сигал также назвал российского чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова своим братом и отметил, что уже встречался со многими политиками из республики.

Ранее в ходе марафона "Знание.Первые" актер заявил, что Россия идет по пути правды, а ее президент Владимир Путин – самый великий лидер в мире.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны.