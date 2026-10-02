В Николаеве уничтожен очередной дата-центр, работавший на ВСУ

МО РФ: в городе Николаев поражен дата-центр RX-NAME В Николаеве уничтожен очередной дата-центр, работавший на ВСУ

Москва2 окт Вести.Российские военнослужащие поразили дата-центр "RX-NAME" в украинском городе Николаев. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск.

в результате удара беспилотными летательными аппаратами в городе Николаев поражен дата-центр "RX-NAME" отмечается в сообщении

Ранее и. о. главы областной администрации Николаева Георгий Решетилов заявил о взрывах и повреждениях портовой инфраструктуры, складов и производственных помещений.