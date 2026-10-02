Москва2 октВести.Российские военнослужащие поразили дата-центр "RX-NAME" в украинском городе Николаев. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск.
в результате удара беспилотными летательными аппаратами в городе Николаев поражен дата-центр "RX-NAME"отмечается в сообщении
Ранее и. о. главы областной администрации Николаева Георгий Решетилов заявил о взрывах и повреждениях портовой инфраструктуры, складов и производственных помещений.