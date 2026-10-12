Москва12 октВести.В Николаевской области поражен логистический центр "Новая почта", где хранились грузы двойного назначения для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Логистический центр был поражен российскими силами в Терновке Николаевской области.
В результате удара в Николаевской области поражены: ... логистический центр "Новая почта", используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУсообщили в Минобороны России
Накануне российское военное ведомство сообщило об уничтожении судна, доставлявшего грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот удар стал продолжением кампании по нарушению украинских военных логистических цепочек и выведению из строя дата-центров, которые используют украинские боевики.