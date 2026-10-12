МО: ВС РФ поразили логистический центр с грузами для ВСУ в Николаевской области

ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта", где хранились грузы ВСУ МО: ВС РФ поразили логистический центр с грузами для ВСУ в Николаевской области

Москва12 окт Вести.В Николаевской области поражен логистический центр "Новая почта", где хранились грузы двойного назначения для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Логистический центр был поражен российскими силами в Терновке Николаевской области.

В результате удара в Николаевской области поражены: ... логистический центр "Новая почта", используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ сообщили в Минобороны России

Накануне российское военное ведомство сообщило об уничтожении судна, доставлявшего грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот удар стал продолжением кампании по нарушению украинских военных логистических цепочек и выведению из строя дата-центров, которые используют украинские боевики.