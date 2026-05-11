МО: ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на позициях Минобороны: российские войска строго соблюдают объявленное перемирие

Москва11 мая Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перемирие в зоне СВО объявил президент России Владимир Путин в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в свежей сводке оборонного ведомства

В свою очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ), по информации Минобороны, продолжали наносить удары, несмотря на перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил продлить перемирие в зоне СВО до 11 мая, и эту инициативу поддержали как российская, так и украинская стороны.