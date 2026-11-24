Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла с угля на газ Оболоник: Молдавская ГРЭС вернулась к выработке электроэнергии на газе

Москва24 ноя Вести.Выработка электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье переведена с угля на природный газ и ведется в штатном режиме, сообщил 23 ноября на совещании под председательством президента республики Вадима Красносельского вице-премьер, министр экономического развития Сергей Оболоник.

В конце недели осуществлен возврат Молдавской ГРЭС на выработку электроэнергии на природном газе. В настоящий момент подача природного газа в Приднестровье осуществляется в штатном режиме цитирует Оболоника пресс-служба главы государства

По словам чиновника, на прошлой неделе в регионе ощущался дефицит газа, который удалось устранить перераспределением ресурсов. Ситуацию с энергообеспечением он охарактеризовал как напряженную, но контролируемую, добавив, что в течение двух лет поставки идут в режиме неопределенности из-за санкционной политики Евросоюза.

Ранее, 13 ноября, молдавские СМИ сообщали о переводе станции на уголь.

Транзит газа в Приднестровье через Украину прекратился в январе прошлого года после решения Киева остановить поставки по своей территории. Кишинев переключился на энергоресурсы из Европы, а в непризнанной республике ввели режим ЧП. Ситуацию удалось стабилизировать при участии России: благодаря ее финансовой помощи газ доставляется до границы Молдавии компанией MET Gas and Energy Marketing AG, оплата идет через дубайскую JNX General Trading LLC, а формальным поставщиком выступает "Молдовагаз", передающая топливо "Тираспольтрансгазу".

Ранее в МИД РФ выразили надежду, что Москва и Кишинев смогут вернуть свое взаимодействие в русло конструктивного диалога. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.