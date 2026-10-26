Мошенники начали распространять опасный троян под видом радара ДПС F6 сообщила о распространении мошенниками трояна под видом радара ДПС

Москва26 окт Вести.Мошенники предлагают скачать приложение "ДПС радар. Топливо онлайн", которое на самом деле является дроппером вредоносной программы ZloуRAT. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию F6, занимающуюся разработкой технологий по борьбе с киберпреступностью.

Согласно этой информации, злоумышленники также распространяют вирус под видом "Радара для БПЛА" и бесплатного "госВПН".

Злоумышленники предлагают скачать приложение "ДПС радар. Топливо онлайн", которое якобы позволяет в режиме онлайн видеть местоположение экипажей ГАИ, камер для фиксации нарушений ПДД и одновременно - наличие топлива на заправках говорится в сообщении компании

В материале сказано, что реклама этого приложения обычно встречается в водительских чатах и сообществах.

Троян, о котором идет речь, предназначен для сбора данных о пользователе и эксплуатации телефонных сервисов. Благодаря вредоносной программе злоумышленники получают информацию о контактах, входящих СМС и push-уведомлениях, а также могут без ведома пользователя отправлять СМС и USSD-команды, совершать звонки. Троян интересуют сведения из свыше 60 приложений банков и финансовых сервисов, а также маркетплейсов, государственных сервисов и мессенджера Telegram.

При этом после запуска программа выглядит как легитимный сайт, рассказали в компании.

Ранее в ТАСС со ссылкой на МВД предупредили, что мошенники выманивают данные банковских карт, ссылаясь на ошибку оплаты заказа.