Москва28 ноя Вести.Мошенники начали рассылать вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом открыток ко Дню матери. Об этом сообщил РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Галактион Кучава.

Праздник, который в этом году отмечается 29 ноября, стал удобным поводом для массовых атак. Аферисты рассылают в мессенджерах и соцсетях вредоносный файл под видом поздравительной открытки.

В преддверии Дня матери мошенники используют праздничные поздравления как инструмент социальной инженерии. Аферисты рассылают вредоносные файлы под видом красивой электронной открытки, трогательного видеопоздравления отметил эксперт

По его словам, сам по себе клик по подозрительной ссылке не означает автоматического хищения денег или заражения телефона. Часто злоумышленникам требуется дополнительное действие со стороны пользователя: ввод пароля, отправка кода подтверждения или предоставление разрешений.

При этом сомнительные ссылки остаются опасными. Из-за технических уязвимостей вред может быть причинен даже без явного согласия пользователя, подчеркнул Кучава.

Ранее сообщалось, что продажи открыток ко Дню матери выросли почти в 4 раза.