Москва23 ноя Вести.Десять московских школьников и студент колледжа отправились в научную экспедицию в Танзанию. Там они проведут исследования в районе двух вулканов и на озере Натрон. Для участия в экспедиции школьникам предстояло пройти строгий отбор, рассказала в беседе с ИС "Вести" председатель совета регионального отделения "Движения первых" г. Москва Надежда Куранина.

Желание участвовать в поездке изъявили свыше 10 тысяч юных москвичей. Отбор проходил в несколько этапов. Среди заданий была разработка авторского проекта и решение тестов на проверку знаний.

Конечно, оценивались в первую очередь их физические данные, потому что в первую очередь нам предстоит серьезное восхождение, и оценивались их знания и достижения в области науки, потому что экспедиция научная – ребята выступают в качестве научных волонтеров сказала Куранина

Участница экспедиции школьница Ангелина Фурцева также рассказала ИС "Вести", что важным этапом отбора стал пробный поход.

Нам предстояло пройти 27 км с большими походными рюкзаками и затем пройти несколько небольших испытаний… У нас еще вот была неожиданная пожарная тревога в шесть утра. Надо было быстро эвакуироваться, с этим мы тоже справились отметила она

В ходе путешествия участникам предстоит выполнить задания от разных научных институтов.

Ботанический институт заинтересован в исследовании видового состава лишайников с горных районов Танзании. Кафедра энтомологии Московского университета биологического факультета – в муравьях. Государственный ботанический сад имени Цицина, ГБС РАН, заинтересован в коллекции мохообразных отметил заместитель руководителя экспедиции по научным вопросам Иван Смирнов

Экспедицию возглавил директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро. Поход стартует в национальном парке "Аруша" в Танзании, он продлится две недели.

Ранее сообщалось, что ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) отправятся в Антарктиду на поиски льда возрастом до 1,5 млн лет, исследования помогут восстановить климатическую историю Земли и повысить точность климатических моделей.