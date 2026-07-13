Москвичам рассказали, когда в столицу вернется настоящее лето Синоптик рассказал, когда в Москву вернется настоящее лето

Москва13 июл Вести.Солнечное, сухое и теплое лето вернется в столицу в пятницу, 17 июля. И такая погода продлится как минимум несколько дней. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник и вторник в столичном регионе еще возможны кратковременные дожди, однако их интенсивность будет невелика. В начале недели температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. Среда пройдет без осадков, а в четверг холодный атмосферный фронт вернет в столицу локальные дожди и слегка понизит температуру.

А, начиная с пятницы, лето - солнечное, сухое и довольно теплое - вернется в столичный регион, и продлится как минимум до конца начинающейся недели. Днем воздух будет прогреваться до 24-26°C, и будет солнечно, и никаких дождей сообщил Михаил Леус

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июля, в столице выпало 17 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы.