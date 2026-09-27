Москва27 сенВести.Жителей Москвы предупредили о сильном тумане в районе ТиНАО, который сохранится до утра 28 сентября. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Во второй половине ночи и утром с сохранением до 10.00 [мск] 28 сентября в ТиНАО ожидается туман с видимостью 200-700 мговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Граждан призвали быть более внимательными на дорогах и надевать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее в этот день жителям Москвы рассказали о погоде на неделе с 28 сентября по 4 октября.