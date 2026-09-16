МТС направит на выплаты акционерам до 20% OIBDA и не менее 70 млрд рублей

МТС планирует платить дивиденды инвесторам не реже трех раз в год МТС направит на выплаты акционерам до 20% OIBDA и не менее 70 млрд рублей

Москва16 сен Вести.Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует возвращать инвесторам до 20% показателя OIBDA в год при минимальной сумме выплат в 70 млрд рублей. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель телеком-оператора.

Из общего объема выплат 70% (до 14% OIBDA) пойдет непосредственно на дивиденды, а оставшиеся 30% будут направлены на программы выкупа собственных акций (buyback). Первые выплаты в новом формате ожидаются в январе 2027 года, при этом дивиденды планируется распределять не реже трех раз в год.

Переход от фиксированного размера дивидендов к гибкой привязке к операционной прибыли в компании объяснили стабильным ростом бизнеса: за последние три года OIBDA МТС росла в среднем на 9,3% ежегодно.