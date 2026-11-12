Мурманский порт открыл новые возможности для экспорта зерна Через порт Мурманска отправят тестовую поставку зерна на экспорт

Москва12 ноя Вести.Экспортная партия зерна объемом в 29,5 тонн в тестовом режиме будет направлена через крупнейший в мире незамерзающий заполярный порт Мурманск. Главное в процессе новых поставок – доверие грузоотправителя, сообщил ИС "Вести" директор по производству Мурманского морского торгового порта Андрей Ризниченко.

Для нас это не просто новая номенклатура грузов. Для нас это главный вопрос доверия грузоотправителя. Последние годы научили нас быстро реагировать и откликаться на требования рынка и адаптироваться к новым условиям заявил он

Под новый груз пришлось оперативно перестроить инфраструктуру. Для перевалки зерна использовали опробованную ранее схему выгрузки вагонов через накопительный бункер с использованием мобильных конвейеров, которую ранее отработали на калийных удобрениях.

Северное направление экспорта сегодня становится все более востребованным. Порт в Мурманске является универсальным и может отгружать любые виды грузов.

Помимо зерна, из Мурманска также на экспорт отправляется партия чугуна. Зерно и чугун с юга России и Урала железнодорожными составами доходят до Мурманска. Там товары грузят в торговые суда. Маршрут проходит через Атлантику, огибает Европу и завершается в Турции.

Экспорт большими объемами за одну перевозку позволяет компенсировать затраты на длинное плечо логистики, заявила профессор, заведующая кафедрой экономики и управления Мурманского арктического университета Наталья Щебарова.

Когда стоимость фрахта делится на общий тоннаж судна, то удельные затраты на фрахт снижаются. Для экспортеров, импортеров, судовладельцев важна не только стоимость, но и предсказуемость: стабильные маршруты, универсальность порта отметила она

Ранее сообщалось, что со следующей недели Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из России и Белоруссии в порту Клайпеды.