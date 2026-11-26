На форуме "ТехПред-2026" обсудят развитие университетских стартапов в РФ В Москве 7–8 декабря пройдет форум технологического предпринимательства

Москва26 ноя Вести.В кластере "Ломоносов" в Москве 7–8 декабря состоится V Всероссийский форум технологического предпринимательства "ТехПред-2026". Мероприятие соберет около 2 тысяч участников из 200 вузов и 70 регионов страны, включая представителей бизнеса, инвесторов, ученых и институты развития.

Главной темой форума станет переход от создания базовой инфраструктуры к "доращиванию" университетских стартапов до уровня зрелых технологических компаний. Участники подведут итоги пятилетней работы профильной платформы, объединяющей более 1 млн человек и 539 вузов, обсудят интеграцию инструментов поддержки в единую систему и привлечение инвестиций.

В рамках программы также представят рейтинг ТОП-1000 стартапов года и проведут питчинг 50 лучших студенческих проектов.