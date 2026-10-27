Иордания закрыла переход с Сирией после авиаударов по югу страны

На границе Иордании и Сирии образовалась очередь из сотен машин Иордания закрыла переход с Сирией после авиаударов по югу страны

Москва27 окт Вести.На границе Иордании и Сирии образовалась трехкилометровая очередь из грузовиков, легковых автомобилей и автобусов после закрытия перехода "Насиб". Об этом сообщает иорданский телеканал Al Mamlaka.

По данным СМИ, рефрижераторы с товарами с раннего утра ожидают разрешения на въезд через переход "Джабер", что вызывает опасения за сохранность грузов.

Переход закрыли после авиаударов ВВС Иордании по объектам на юге Сирии. Амман заявил, что целью были позиции террористов, причастных к нападению у церкви в провинции Эль-Карак. Дамаск сообщил о гибели пяти мирных жителей и подчеркнул, что удары не согласовывались с сирийскими властями.