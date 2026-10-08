В Дубне возобновились эксперименты по исследованию полетов в дальний космос

На коллайдере в Дубне сымитируют условия дальнего космоса В Дубне возобновились эксперименты по исследованию полетов в дальний космос

Москва8 окт Вести.Сотрудники Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) начинают моделировать условия полета к дальним планетам Солнечной системы, сообщает MK.RU. В подмосковной Дубне возобновила работу радиобиологическая лаборатория тяжелых ионов, действующая в составе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Полеты в дальний космос будут изучать на лабораторных крысах при помощи целого ряда научных приборов, включая ускоритель (коллайдер) NICA.

Исследования полетов в дальний космос проводятся в нашей стране с 1960-х годов. Их целью была оценка радиационной опасности таких «путешествий». Уже в 1965 году на XVI Международном астронавтическом конгрессе в Афинах были представлены первые нормы радиационной безопасности для космических полетов продолжительностью до 30 суток.

Последние годы лаборатория в Дубне была на ремонте и, наконец, возобновила работу – в нее привезли основной прибор радиобиологов – новейший гамма-излучатель.

В обновленной лаборатории будут решаться вопросы радиационной защиты космонавтов, дозиметрии, оценки радиационной и магнитной обстановки. Моделирование естественной космической радиации позволит также испытывать в приложении к пилотируемым полетам новые фармакологические средства и радиопротекторные материалы говорит директор ИМБП РАН Олег Орлов

Возобновление работы лаборатории в Дубне позволяет надеяться, что свой источник гамма-частиц вместе с источником тяжелых ионов, который имеется в комплексе NICA, позволят продолжить комплексные радиобиологические исследования.