Москва15 авгВести.Соединенные Штаты до сих пор не могут простить Кубе ее принципиальную позицию по противостоянию величайшей мировой державе, которой республика придерживается уже более 60 лет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо.
Журналист отметил, что Куба, лишенная значительных ресурсов, до сих пор противостоит США, основываясь только на морали и принципах.
Представь, что в течение более 60 лет небольшой остров, типа нашего, лишенный значимых экономических или военных ресурсов, основываясь только на морали и принципах, встал в оппозицию к величайшей державе мира. Это унизительно для имперского высокомерия Соединенных Штатов. И это то, что Кубе не прощаютзаявил Алонсо
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Белый дом откладывает вариант с применением военной силы против Кубы на второй план и сосредотачивается вместо этого на экономическом давлении.