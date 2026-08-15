Кубинский журналист рассказал, что США до сих пор не могут простить республике

На Кубе рассказали, что США до сих пор не могут простить республике Кубинский журналист рассказал, что США до сих пор не могут простить республике

Москва15 авг Вести.Соединенные Штаты до сих пор не могут простить Кубе ее принципиальную позицию по противостоянию величайшей мировой державе, которой республика придерживается уже более 60 лет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо.

Журналист отметил, что Куба, лишенная значительных ресурсов, до сих пор противостоит США, основываясь только на морали и принципах.

Представь, что в течение более 60 лет небольшой остров, типа нашего, лишенный значимых экономических или военных ресурсов, основываясь только на морали и принципах, встал в оппозицию к величайшей державе мира. Это унизительно для имперского высокомерия Соединенных Штатов. И это то, что Кубе не прощают заявил Алонсо

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Белый дом откладывает вариант с применением военной силы против Кубы на второй план и сосредотачивается вместо этого на экономическом давлении.