На Кубе рассказали, как много людей хотят эмигрировать из республики

На Кубе рассказали, как много людей хотят уехать из страны На Кубе рассказали, как много людей хотят эмигрировать из республики

Москва15 авг Вести.Большая часть молодых людей на Кубе в связи со сложившимися в стране условиями видит свое будущее подальше от нее. Об этом информационной службе "Вести" рассказали жители республики.

Директор Центра исторических исследований государственной безопасности Кубы Педро Эчеверри Васкес рассказал, что в условиях постоянного внешнего давления со стороны Соединенных Штатов часть кубинцев утратила единство, которое было у народа раньше.

В таких условиях миллионы людей не могут думать одинаково. Особенно среди молодых есть тенденция к другим прогнозам, другим перспективам. Часть молодежи уже не обладает способностью к сопротивлению сказал Эчеверри Васкес

Студентка факультета биохимии Гаванского университета Анжелис Оганьо рассказала, что многие учащиеся ее вуза думают об эмиграции.

Реалии на нас влияют. Когда спрашиваешь студентов о том, что делать с будущим, многие говорят, что свое будущее видят подальше отсюда отметила она

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Белый дом делает ставку на экономическое давление на Кубу, вместо варианта с применением военной силы против острова.