Москва15 авгВести.Большая часть молодых людей на Кубе в связи со сложившимися в стране условиями видит свое будущее подальше от нее. Об этом информационной службе "Вести" рассказали жители республики.
Директор Центра исторических исследований государственной безопасности Кубы Педро Эчеверри Васкес рассказал, что в условиях постоянного внешнего давления со стороны Соединенных Штатов часть кубинцев утратила единство, которое было у народа раньше.
В таких условиях миллионы людей не могут думать одинаково. Особенно среди молодых есть тенденция к другим прогнозам, другим перспективам. Часть молодежи уже не обладает способностью к сопротивлениюсказал Эчеверри Васкес
Студентка факультета биохимии Гаванского университета Анжелис Оганьо рассказала, что многие учащиеся ее вуза думают об эмиграции.
Реалии на нас влияют. Когда спрашиваешь студентов о том, что делать с будущим, многие говорят, что свое будущее видят подальше отсюдаотметила она
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Белый дом делает ставку на экономическое давление на Кубу, вместо варианта с применением военной силы против острова.