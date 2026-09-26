Третий энергоблок запущен в работу на Нерюнгринской ГРЭС, где произошел пожар

На Нерюнгринской ГРЭС, где произошел пожар, запущен в работу третий энергоблок Третий энергоблок запущен в работу на Нерюнгринской ГРЭС, где произошел пожар

Москва26 сен Вести.В субботу, 26 сентября, на Нерюнгринской ГРЭС, где произошел пожар, запущен в работу третий энергоблок, который позволит полностью восстановить теплоснабжение. Об этом сообщил глава Нерюнгринского района Якутии Максим Терещенко.

В 2.00 ночи 26 сентября на Нерюнгринской ГРЭС запустили в работу блок №3. В 4.50 включили в сеть по тепловой нагрузке. Значит, в домах у жителей нашей района станет еще теплее уточнил Терещенко в своем канале на платформе MAX

Как сообщалось ранее, пожар на Нерюнгринской ГРЭС произошел 22 сентября. Возгорание возникло на трансформаторной подстанции, в результате чего огонь перекинулся на кабельные трассы. Основное оборудование НГРЭС не пострадало. В результате пострадал один человек, мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.