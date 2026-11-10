Москва10 нояВести."Национальная Лотерея" разыскивает жителя Сахалинской области, который 8 ноября в тираже №217 лотереи "Мечталлион" выиграл 1 миллион рублей, но до сих пор не обратился за призом, сообщает издание АСТВ.
Известно, что счастливый билет был куплен в одном из отделений Почты России, и среди участников тиража есть победитель из региона.
"Национальная Лотерея" разыскивает жителя Сахалинской области, который выиграл 1 миллион рублей. … Победитель пока не обратился в компанию для оформления выигрышаговорится в публикации
Жителей Сахалинской области призвали внимательно проверить свои билеты и посоветовать сделать это своим близким.