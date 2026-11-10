На Сахалине разыскивают счастливчика, выигравшего в лотерею миллион рублей Организаторы лотереи разыскивают жителя Сахалина, который выиграл 1 млн рублей

Москва10 ноя Вести."Национальная Лотерея" разыскивает жителя Сахалинской области, который 8 ноября в тираже №217 лотереи "Мечталлион" выиграл 1 миллион рублей, но до сих пор не обратился за призом, сообщает издание АСТВ.

Известно, что счастливый билет был куплен в одном из отделений Почты России, и среди участников тиража есть победитель из региона.

"Национальная Лотерея" разыскивает жителя Сахалинской области, который выиграл 1 миллион рублей. … Победитель пока не обратился в компанию для оформления выигрыша говорится в публикации

Жителей Сахалинской области призвали внимательно проверить свои билеты и посоветовать сделать это своим близким.