На Украине опровергли заявления о перемещении военной техники РФ в районе Алешек Лубинец опроверг заявления о перемещении военной техники РФ в ходе перемирия

Москва2 ноя Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг заявления о том, что Вооруженные силы России якобы использовали перемирие в городе Алешки Херсонской области для перемещения техники или укрепления позиций.

Так он прокомментировал утверждения Генштаба Вооруженных сил Украины и британского телеканала Sky News о якобы ротации российских подразделений и укреплении их позиций во время прекращения огня.

На видео, обнародованном в сети, российская техника, маркированная красными крестами, разминирует подходы к Алешкам под контролем украинской стороны цитируют Лубинца украинские СМИ

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин заявил, что ВСУ использовали прекращение огня в Алешках для переброски резервов.

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки, в ходе которой 30 октября туда доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, медикаменты, генераторы, топливо, одежду и стройматериалы. Кроме того, из города эвакуировали желающих.