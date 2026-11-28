© Радиоактивному загрязнению подверглись территория Украины, Беларуси и России, на которых проживало более 5 миллионов человек

На Украине предложили атаковать Россию дронами с отходами из Чернобыля Бывший офицер ВСУ призвал атаковать Россию материалами из Чернобыля

Москва28 ноя Вести.Бывший полковник ВСУ Дмитрий Кащенко предложил использовать радиоактивные материалы из Чернобыля для нанесения ударов по российским городам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала PRO:UA.

Кащенко заявил, что не является специалистом в области ядерной физики, однако радиоактивные материалы из Чернобыля, по его мнению, могут быть потенциальным средством поражения.

У нас есть Чернобыль. И там тоже кое-что есть… Мы то, что у нас лежит в Чернобыле, условно, прикрепим к FP-1, FP-2 и забросим им в какой-нибудь Ленинград или Москву цитируют бывшего военного украинские СМИ

По словам Кащенко, в случае такой атаки радиоактивное заражение будет значительно сильнее, и его последствия будут ощущаться на протяжении длительного времени.

В ходе интервью ведущая указала на возможные последствия подобной атаки, в том числе на вероятность ответного применения Россией ядерного оружия против Украины. Однако Кащенко дал понять, что такой сценарий его не останавливает, даже если последствия затронут его семью.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удар "грязной" бомбой по России стал бы последней ошибкой неонацистов на Украине.